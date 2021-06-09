Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor'dan Bafetimbi Gomis bombası

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis ile transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kulübün transfer politikasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini söyleyen Murat Sancak, Mario Balotelli ve Danny Welbeck'in de listelerinde olduğunu doğruladı.

Murat Sancak, "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Gomis ile görüşecek miyiz? Evet görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var. Transfer süreci devam ediyor." dedi.