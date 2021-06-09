BIST 1.449
DOLAR 8,57
EURO 10,47
ALTIN 522,95
HABER /  SPOR

Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor'dan Bafetimbi Gomis bombası

Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor'dan Bafetimbi Gomis bombası

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis ile transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kulübün transfer politikasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini söyleyen Murat Sancak, Mario Balotelli ve Danny Welbeck'in de listelerinde olduğunu doğruladı.

Murat Sancak, "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Gomis ile görüşecek miyiz? Evet görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var. Transfer süreci devam ediyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Beşiktaş'a 'Kartallı logo' davası açıldı
Ümraniye'de sitede yangın paniği
Devlet Tiyatroları çalışanları greve gidiyor
Balıkesir’de öldürülen kuzenlerin katillerini DNA raporu ele verdi! 2 kardeş tutuklandı
Erzincan’da, Yeşilyurt Mezrası karantinaya alındı 4 gün sürecek
Hindistan'da durum vahim! Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü
Almanya'da Türk öğrencilere ‘Türkçe yok' dayatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayvan Hakları Yasası talimatı! "Meclis kapanmadan bu kanunu çıkarın"
Yorumlar