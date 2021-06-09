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HDP'den 'ayrı aday' isteyen Meral Akşener'e HDP'den peş peşe tepkiler gaflete kapılmasın

İhlas Haber Ajansı
HDP'den 'ayrı aday' isteyen Meral Akşener'e HDP'den peş peşe tepkiler gaflete kapılmasın

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmalarını öneden İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP sözcüsü “Sizin aklınıza ihtiyacımız yok” derken, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan da 'Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını ifade etmişti.

Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

Akşener'e sert uyarı

Söz konusu açıklamalara ve ittifak çalışmalarına Artı TV'deki canlı yayında değinen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa gösterdi. 

Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir." dedi.

İttifak ortakları ile yeni bir yaşam kurmak istediklerini vurgulayan Sancar, "Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz. Seçenekler çoktur, halkın gücü yüksektir, HDP'nin diğer güçlerle oluşturacağı ortak akla da herkesin güvenmesini öneririm." şeklinde konuştu.

HDP sözcüsü: Sizin aklınıza ihtiyacımız yok

HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener’e “Sizin aklınıza ihtiyacımız yok” dedi. “Türkiye’de HDP’siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar” ifadelerini kullanan Günay “Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor” dedi.

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