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ABD'de enerji şirketine bilgisayar korsanı saldırısı: FBI 2.3 milyon doları geri aldı

ABD'de enerji şirketine bilgisayar korsanı saldırısı: FBI 2.3 milyon doları geri aldı

Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'ın, bilgisayar korsanlarına ödediği 2.3 milyon dolarlık Bitcoin, FBI tarafından kurtarıldı.

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ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline, geçtiğimiz haftalarda siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapanmıştı.

Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının tamamen durması, ABD'nin birçok eyaletinde yakıt sıkıntısı yaşanmasına neden olmuştu.

Siber korsanlara 4.4 milyon dolar ödendi
ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferini yeniden açmak için şirketten 4.4 milyon dolarlık Bitcoin talep etti. Colonial Pipeline, bilgisayar korsanlarının talep ettiği parayı ödedi ve boru hatları yeniden açıldı.

FBI, Bitcoin'leri geri aldı
ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, soruşturmayı yürüten FBI birimlerinin, Colonial şirketi tarafından fidyecilere ödenen yaklaşık 2.3 milyon dolar değerindeki 63.7 Bitcoin'i ele geçirdiklerini duyurdu.

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