Behzat Uygur aşı esprisine Fahrettin Koca'dan cevap

Aşılamada sıranın müzisyenlere gelmesine esprili bir şekilde eleştiren Behzat Uygur'a Fahrettin Koca'dan yanıt gecikmedi.

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Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Twitter’dan tiyatrocu Behzat Uygur “Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?” sorusunu yöneltti.

Sıranız gelmişti zaten

Bakan Koca, Uygur’a şu yanıtı verdi: “Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil.”

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin” demişti.