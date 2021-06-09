Beşiktaş, Aboubakar'ın transferi sonrası hızlı davrandı

Süper Lig'de son sezonun şampiyonu Beşiktaş, Al Nassr ile yıllık 6 milyon euro üzerinden 3 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar'ı aynı akşam takipten çıkardı.

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Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrollerden birisi olan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı ekiple yeni sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayamayınca Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr'a transfer oldu.

Al Nassr ile yıllık 6 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık kontrat imzalayan 29 yaşındaki deneyimli golcü ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüş ve sarı lacivertli takımın yaklaşık 2.5 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.

10 katı teklif edildi

Beşiktaş'ın 1.8 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmeyen Vincent Aboubakar'ın toplamda 18 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atmasının ardından sosyal medyada bir anda gündem bu transfer oldu.

Beşiktaş takipten çıktı, Aboubakar...

Siyah beyazlı kulüp, uzun süredir yeni kontrat görüşmesi yaptığı Vincent Aboubakar ile uzlaşma sağlayamaması ve futbolcunun Al Nassr'a transfer olduğunun resmen açıklanmasının ardından Kamerunlu ismi sosyal medyada takipten çıktı.

Vincent Aboubakar ise kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi sürdürüyor...