BIST 1.450
DOLAR 8,58
EURO 10,49
ALTIN 522,56
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Aboubakar'ın transferi sonrası hızlı davrandı

Beşiktaş, Aboubakar'ın transferi sonrası hızlı davrandı

Süper Lig'de son sezonun şampiyonu Beşiktaş, Al Nassr ile yıllık 6 milyon euro üzerinden 3 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar'ı aynı akşam takipten çıkardı.

Abone ol

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrollerden birisi olan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı ekiple yeni sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayamayınca Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr'a transfer oldu.

Al Nassr ile yıllık 6 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık kontrat imzalayan 29 yaşındaki deneyimli golcü ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüş ve sarı lacivertli takımın yaklaşık 2.5 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.

10 katı teklif edildi
Beşiktaş'ın 1.8 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmeyen Vincent Aboubakar'ın toplamda 18 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atmasının ardından sosyal medyada bir anda gündem bu transfer oldu.

Beşiktaş takipten çıktı, Aboubakar...
Siyah beyazlı kulüp, uzun süredir yeni kontrat görüşmesi yaptığı Vincent Aboubakar ile uzlaşma sağlayamaması ve futbolcunun Al Nassr'a transfer olduğunun resmen açıklanmasının ardından Kamerunlu ismi sosyal medyada takipten çıktı.

Vincent Aboubakar ise kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi sürdürüyor...

İlgili Haberler
Vincent Aboubakar, Al Nassr’a transfer oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Behzat Uygur aşı esprisine Fahrettin Koca'dan cevap
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Konya'daki kaçak silah operasyonu! 85 av tüfeği ele geçirildi
İpsala'da Kovid-19 vaka sayıları sıfırlandı! Kaymakamdan "Rehavete kapılmayalım" uyarısı
Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor'dan Bafetimbi Gomis bombası
Beşiktaş'a 'Kartallı logo' davası açıldı
Flaş düzenleme! Uzun süre kullanılmayan cep telefonlarına "IMEI numarası" önlemi
Ümraniye'de sitede yangın paniği
Devlet Tiyatroları çalışanları greve gidiyor
Cihan Ekşioğlu kimdir aslen nereli Paramount Hotel'de tank olayı nedir?
Yorumlar