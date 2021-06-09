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Renault dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapmaktan mahkum oldu

Renault dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapmaktan mahkum oldu

Fransız otomobil üreticisi Renault, dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapmaktan suçlu bulundu. Renault'un, 20 milyon euro kefalet ve 60 milyon euro teminat vermesine hükmedildi.

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Renault'tan yapılan açıklamada, 2017’de başlatılan adli soruşturmada yargının, şirketin dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmettiği belirtildi.

Şirketin suç işlemediği, araçlarında kullandığı sistemlerin emisyon testlerinde hile yapmasına olanak vermediği kaydedilen açıklamada, "Tüm Renault araçları, yasalar ve düzenlemelere uygun olarak onaylanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yargı makamlarının Renault'nun 18 milyon eurosu muhtemel hasar ödemesi ve cezalara ayrılan 20 milyon euroluk kefalet ödemesini, tazminat olarak da bir bankaya 60 milyon euroluk teminat vermesini kararlaştırdığı aktarıldı.

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