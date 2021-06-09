Hadi Özışık Sedat Peker ile olan görüşmesinin perde arkasını ilk kez açıklıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker tuzak kurduğu gazetecilerin görüntülerini yayınlamıştı. Hadi Özışık o videonun perde arkasını anlattı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker tuzak kurduğu gazetecilerin görüntülerini yayınlamıştı. Son olarak Veyis Ateş'i hedef alan Sedat Peker, ilk tuzağı da Hadi Özışık'a kurmuştu. Hadi Özışık iddiaların ardından ilk kez konuşuyor. Ne oldu? Sedat Peker'in dediği gibi Süleyman Soylu ile kendisi arasında aracılık yaptı mı? O görüşme nasıl gerçekleşti? Hadi Özışık her şeyi tüm açıklığıyla anlatıyor.

-Ben bir gazeteci olarak Sedat Peker’le konuştum, samimi oldum, mesafemi korumadım. Bu konudaki eleştirilerin tamamını kabul ediyorum. Zira ben hata yaptım. Gazetecilik yapmanın dışında ister suç örgütü lideri olsun ister olmasın bir kişiyle mesleğime yakışmayan bir davranışın içinde oldum. Peki ben bu samimiyetin dışında ne yaptım? Özgür Özel’in iddia ettiği gibi, Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında mesaj götürüp getirdim mi? Süleyman Soylu’nun adını Sedat Peker’i arayıp, “Bakanımız dedi ki” tarzında bir cümle kurdum mu? Bu videoda size Süleyman Özışık’ın da dahil olduğu bütün gerçekleri sizinle paylaşmak istiyorum. Sedat Peker ne dedi, benimle ilgili gizlice kayıt altına alınan konuşmamda ne dedim? Özgür Özel’in Halk TV’de söyledikleri ne kadar doğru? Ben Peker’in bana gönderdiği son videoyu Soylu’ya izlettim mi? Tüm bu soruların cevabını bu videoda veriyorum.