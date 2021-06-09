Abdurrahman Dilipak kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ile Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül arasındaki polemik ilginç bir boyut aldı. Dilipak, kendi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak dün İstanbul Anadolu yakası başsavcılığına kendi aleyhine bir suç duyurusunda bulundu. Dilipak suç duyurusunda İbrahim Karagül’ün Twitter’daki bir iddiasından yola çıkarak bu başvuruyu gerçekleştirdi.

Karagül o iddiasında, Dilipak ile ilgili olarak “Türkiye’ye karşı bir uluslararası komplonun bir parçası olduğu kanaati oluşturmaya yönelik olarak BAE, Dubai, Bin Zayet ekseninde bir konumlanma işareti alıyorum” demişti.

Dilipak ise dava dilekçesinde Karagül’ün iddialarını ispata çağırırken, konunun MİT ve emniyetten araştırılmasını istedi. Karagül'ün, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’in adını geçirerek Dilipak'ı hedef alması üzerine de Dilipak başvurusunda Ahmet Taşgetiren’in dinlenmesini talep etti.

Dilipak ayrıca Karagül’ün daha önce Yeni Şafak Gazetesinin genel yayın yönetmeni olması dolayısı ile gazete arşivinde Dilipak aleyhine bilgi ve belge varsa onların da savcılığa celbi için gazetenin bağlı olduğu grubun yönetim kurulu başkanı ve CEO’sunun tanık olarak dinlenmesini istedi.

Kavga yeni değil

Karagülün Dilipak karşıtı söz ve mesajları yeni değil.

22 Mayıs 2021 tarihinde İbrahim Karagül Twitter hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı:

“İçeride kurulan ‘cephe’nin muhafazakar ayağı; Abdurrahman Dilipak ve Ahmet Taşgetiren üzerinden mi yürütülüyor? Konuşmaları, yazıları, nefret sınırına varan üslupları, pozisyon alışları bireysel bakış farkının, muhalif olmanın çok ötesinde. Şaşırtıcı, merak uyandırıcı.”

Karagül daha sonra da Dilipak için “Konuşmaları, yazıları, nefret sınırına varan üslupları, pozisyon alışları bireysel bakış farkının, muhalif olmanın çok ötesinde. Şaşırtıcı, merak uyandırıcı” demişti.

Karagül 3 Ağustos 2020’de de yine Twitter’da “… Dilipak'ın olduğu hiçbirtartışmadan bu ülkeye hayır gelmez" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.