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Sure yazmasını istemişti! Burdur'da imam, ne olduğunu anlamadan camide bıçaklandı

Sure yazmasını istemişti! Burdur'da imam, ne olduğunu anlamadan camide bıçaklandı

BURDUR'da imam Fatih Yavuz (39), camide yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Hastanede tedavi gören Yavuz, "Kim olduğunu bilmiyorum, neden yaptığını da bilmiyorum" dedi.

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Kent merkezindeki 149 Evler Camii'nin imamı Fatih Yavuz'un yanına, dün yatsı namazını kıldırdıktan sonra 2 kişi geldi. Yavuz'un şadırvanda konuştuğu, kimliği belirsiz kişilerden biri, aniden bıçakla saldırdı.

İmamı kalçasından yaralayan saldırgan ve yanındaki kişi, hızla olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

"Tam sure yazılı kağıdı eline verirken bıçakladı"
Yanına gelen gencin ailevi sorunları olduğunu söylediğini anlatan Fatih Yavuz, "Biz de yardımcı olmak açısından kendisiyle konuştuk, tekrar geldi. Ben de kağıda bazı sureler yazmıştım. 'Hocam ne yaptın?' dedi. Tam sure yazılı kağıdı eline verirken bıçakladı. Kim olduğunu bilmiyorum. Neden yaptığını da bilmiyorum. Sadece isminin 'Hakan' olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Olayı duyunca Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen İl Müftüsü Enver Türkmen de "Gerçekten çok üzüldüm. Biz hocalarımızla imamlarımızla halkımızı dini yönden aydınlatmak için gayret gösteriyoruz. Bu tür menfur olayların olmaması gerekir. Diyanet adına, milletimiz adına üzüldük. İnşallah bu tür olaylar tekerrür etmez" dedi. 

Polis, imam Fatih Yavuz'u bıçaklayan kişi ile yanındakinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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