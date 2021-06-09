Atilla Uras kaç çocuğu var kızı Yasemin ve Nilüfer kimdir?

Sedat Peker'in videolarında adı sık sık geçen Atilla Uras merak konusu oldu. 81 yaşında KOAH nedeniyle ölen iş adamı Atilla Uras aslen Kadıköy doğumluydu. Yasemin ve Nilüfer adında iki kızı olan Atilla Uras eski Marmarabank'ın da sahibi. İşte Atilla Uras hakkında merak edilenler..

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Sedat Peker'in videolarında sık sık adı geçen Atilla Uras internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Atilla Uras kimdir? Atilla Uras kaç yaşında vefat etti, aslen nerelidir?

Sedat Peker'in videolarında sık sık adı geçen Atilla Uras internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Atilla Uras kimdir? Atilla Uras kaç yaşında vefat etti, aslen nerelidir?

Atilla Uras kimdir: Atilla Uras 1937 yılında Kadıköy'de doğmuştur. Robert Koleji 'ni bitirdikten sonra eğitimine Amerika'da devam etmiş; Boston şehrinde, Babson Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

Sovyetler Birliği döneminde Sovyetler'e ilk ticaret yapan kişi olarak bilinen Atilla Uras Marmara Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Atilla Uras 26 Haziran 2018 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de kiralardan en fazla gelir elde eden listesinde, 173 milyar 499 milyon 70 bin lira kazanç ile listede ilk 100 arasında yer almaktadır.

Günümüzde müteahhit olarak çalışmalarını sürdürmekte, İstanbul Boğazı ve Etiler gibi yerlerde bir çok ev villası mevcuttur.

Yasemin ve Nilüfer Uras isimlerinde iki kızı vardır.

Hayırsever iş adamının kendi ismi ile yapılmış olan Atilla Uras Anadolu Lisesi eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir

Kızı Yasemin Uras babasının şaibeli ölümünü böyle anlatmıştı:

Babamın şüpheli şekilde öldüğünü düşünüyorum

- Babam en son KOAH hastasıydı, boynu delikti ve tüp takılmıştı. Babamın şüpheli şekilde öldüğünü düşünüyorum, aniden o tüp çıkmış. Benim eşim doktor, “O tüp öyle çıkmaz” dedi. Boğuldu, ambulans gelene kadar krizler geçirdi. Bu sefer kalbi durdu. Kalbi 45 dakika çalıştırmaya çalıştılar, beyin ölümü oldu. Bu sefer Bodrum Hastanesi’nden Acıbadem’e taşındı fakat beyin ölümü olmuştu, 2 hafta da komada kaldı o arada vefat etti.

- Ama arada çok daha başka olaylar oldu tabi ki.