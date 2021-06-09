ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Biden - Erdoğan zirvesi öncesi skandal açıklamalar

Türkiye ile aralarındaki farklılıkların herkesçe aşikar olduğunu ve Türkiye'nin birçok açıdan NATO üyesi özelliklerinden uzak kaldığını iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüş ayrılıkları yaşanan ilgili meselelerin Biden- Erdoğan görüşmesinde ele alınacağını belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan ve bakanlığın 2022 bütçesinin ele alındığı oturumda Türkiye'ye dair soruları da yanıtladı.

Oturumu yöneten Demokrat Senatör Bob Menendez, 'Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bir dizi provokatif eylemi' konusunda Beyaz Saray'ın ne yapmayı planladığını sordu.

Ankara'nın tavrı konusundaki endişeleri paylaştığını belirten Blinken, "Türkiye ile aramızdaki ayrılıklar sır değil. Birçok açıdan bir NATO müttefikinin davranması gerektiği gibi davranmıyor" dedi.

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması ve Doğu Akdeniz'de atılan adımların 'rahatsız edici' olduğunu vurgulayan Blinken, Washington- Ankara arasındaki bu ayrılıkların, ABD Başkanı Joe Biden ve Erdoğan'ın 14 Haziran'daki görüşmesinde ele alınacağını belirtti.

Blinken, Türkiye'nin bölgede, Güney Kıbrıs'ın yetki alanı ilan ettiği sulardan gemilerini çekmesi ve sondaj faaliyetlerine son vermesi gibi bazı faaliyetlerini durdurduğunu görmekten de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.