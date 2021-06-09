Adana’da FETÖ tehdidiyle dolandırıcılık 4 kişi tutuklandı

Bir genç, kendisini arayıp komiser olarak tanıtan dolandırıcılara 150 bin lira kaptırdı. Polis, olayla ilgili bulunan 6 şüpheliyi yakaladı. Onlardan 4’ü tutuklandı.

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Adana’nın Seyhan ilçesinde ikamet eden Adil Kubilay Bayer’i 2 Haziran günü ev telefonundan arayıp, kendisini ‘Komiser Ömer Faruk Çetin’ olarak tanıtan bir kişi, ona; “Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri, hesabınızdaki paraya el koyarak, bununla yurt dışına kaçmak istiyor” dedi.

Korkuya kapılıp panikleyen Bayer, karşısındakinin de polis olduğuna inandı.

Dolandırıcı da Bayer’e, “Şu anda gizli bir operasyon yürütüyoruz. Hesabınızı boşalttığınızı onların fark etmemesi gerek. O yüzden paranızı size vereceğimiz IBAN numarasına transfer edin. Bu şekilde onları tuzağa düşüreceğiz.” dedi.

150 bin lira aktardı

Dolandırıcılar daha sonra Bayer’in, cep telefonu numarasını alarak onunla ‘gizli numara’ üzerinden yeniden bağlantıya geçti ve genç de zanlıların yönlendirmesiyle internet bankacılığı aracılığıyla hesabındaki 180 bin liranın 150 binini Nedim Ç.’nin hesabına aktardı.

Zanlılar, hesapta kalan 30 bin lirayı da Bedrettin C.’ye ait hesaba aktarmasını istedi, ancak Bayer günlük hesap limitini doldurduğu için bunu gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

Fotoğrafları göndermedi, dolandırıldığını anladı

Bunun üzerine dolandırıcılar, Adil Kubilay Bayer’den evde altın ya da döviz olup olmadığını sordu, “Evet, var” yanıtını alınca da bunların fotoğrafını çekip, kendilerine WhatsApp üzerinden göndermelerini istedi.

Ancak Bayer, bu durumdan şüphelenip fotoğrafları göndermedi. Para transferinden bir gün sonra Bayer, durumu yakın akrabalarına anlattığında, dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu.

İş birliğini anladılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne gidip başvuruda bulunan Adil Kubilay Bayer, kendisiyle hala iletişim halinde olan dolandırıcıların yakalanması için polisle iş birliği yaptı.

Ancak iş birliğini fark eden dolandırıcılar, Bayer ile iletişimi kopardı.