Türksat personel alımı yapacak başvuru adresi belli oldu

Türksat, faaliyet alanlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak.Abone ol
Türksat'tan yapılan açıklamada, "Uydu, Kablo TV ve Bilişim hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Türksat A.Ş., çeşitli pozisyonlardaki personel alımına yönelik ilanlar “kariyer.turksat.com.tr” adresinde yayınlandı.
Bu ilanlarda mesleki tecrübe aranan pozisyonların yanı sıra çalışma hayatına yeni başlayan içinde pozisyonlar bulunuyor. Başvuru şartları ilan metinlerinde yer almakta olup, başvurular aşağıdaki linkten yapılabilir. https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx" denildi.