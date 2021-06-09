BIST 1.449
DOLAR 8,57
EURO 10,47
ALTIN 522,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türksat personel alımı yapacak başvuru adresi belli oldu

Türksat personel alımı yapacak başvuru adresi belli oldu

Türksat, faaliyet alanlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak.

Abone ol

Türksat'tan yapılan açıklamada, "Uydu, Kablo TV ve Bilişim hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Türksat A.Ş., çeşitli pozisyonlardaki personel alımına yönelik ilanlar “kariyer.turksat.com.tr” adresinde yayınlandı.

Bu ilanlarda mesleki tecrübe aranan pozisyonların yanı sıra çalışma hayatına yeni başlayan içinde pozisyonlar bulunuyor. Başvuru şartları ilan metinlerinde yer almakta olup, başvurular aşağıdaki linkten yapılabilir. https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla sandıklar Filistin'e doğru yola çıktı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
N'Golo Kante, Türkiye hayranı çıktı: 'Hatun anne' annem gibi
Esenyurt'ta evini yakan kadın arkasına bakmadan gitti: Bırakın yansın
Numan Kurtulmuş'tan başörtülü akademisyene saldırı tepkisi
Şaka sandılar! Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuğa Covid-19 aşısı uygulandı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Biontech kitabı
Trafik sigortası fiyatları il il belirlendi en pahalı poliçe İstanbul'da en ucuz iller ise..
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Biden - Erdoğan zirvesi öncesi skandal açıklamalar
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den hükümete Kanal İstanbul ve müsilaj tepkisi
Yorumlar