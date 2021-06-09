Karnesinde 1 olan belge alabilir mi teşekkür ortalaması kaç olmalı?

2020-2021 eğitim yılı 18 Temmuz'da sona erecek, öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak. Okulların kapanmasına sayılı günler kala ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri e okul sisteminde erişimine açılacak. Peki, E-Okul taktir, teşekkür, ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte E-Okul karne notu görüntüleme ekranı..

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Öğrenciler 2020-2021 eğitim yılının bitmesine sayılı günler kala karne notları ve ortalama hesaplama işlemleri hakkında araştırmalar yapıyor. 2020-2021 yılı 18 Haziran'da sona erecek, yaz tatili başlayacak. Öğrenciler ise 18 Haziran cuma günü karnelerini online ortamda e okul VBS üzerinden görüntüleyebilecek. Karnelerin dijital olarak verileceği açıklamasından sonra karne notu sorgulamaları başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Peki, E-Okul taktir, teşekkür, ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte E-Okul karne notu görüntüleme ekranı..

Derslerin ağırlıklı ortalaması ;

70,00-84,99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler takdir belgesi,

Lisede en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Bu durumda ortalaması tutması durumunda karnede 2 olursa takdir alınır, karnede 1 varsa teşekkür alınmaz.

Karnesinde 2 olan belge alabilir mi: Karne gününe az bir zaman kala öğrenciler takdir-teşekkür hesaplamaya geçtiler bile. Peki karnesinde 2 olan öğrencinin durumu ne olacak. Eğer öğrencinin Türke ya da Matematik dersin ortaması 3'ün üzerindeyse ve karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

Takdir teşekkür hesaplama: İşte hem 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri hem de 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencileri için takdir teşekkür hesaplama yöntemi.

1 Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

ile ödüllendirir.

E okul girişi yapma: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi, son günlerde eğitim gündeminin konusu olmaya devam ediyor.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.