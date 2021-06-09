Salda Gölü'nü kanalizasyon değil inekler kirletmiş

Salda Gölü'nde kirlenmeyle tartışmalar bitmek bilmiyor. Salda Gölü'nde kanalizasyon akıntısı olduğuna dair görüntülerin doğru olmadığı sorumlunun inekler olduğu iddia edildi.

Abone ol

SALDA Gölü kıyısındaki Salda köyünün kanalizasyon atıklarının, Düden Çayı’na ve buradan da göl suyuna karıştığı iddiası üzerine bölgede inceleme yapan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, "O görüntüler çekilmeden kısa süre önce büyükbaş hayvanlar girmiş, çamur olmuş. Salda Gölü'nü besleyen Düden Çayı’na kanalizasyon atıklarının karışması imkansız" dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, turkuaz mavisi suyu ve beyaz kumsalı ile ilgi çeken Salda Gölü kıyısındaki Salda köyünün kanalizasyon atıklarının, gölü besleyen Düden Çayı'na ve buradan da göl suyuna karıştığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda köyünün muhtarı Ömer Türkmen ve beraberindeki yetkililer ile Düden Çayı'nın gölle birleştiği deltada inceleme yaptı.

Evsel kirlilik yok

Sosyal medyada 'kirlilik' olarak bahsedilen görüntülerin doğal süreç sonrası ortaya çıkan yosunlaşma ve göl yakınındaki meraya otlamaya gelen ineklerden kaynaklı atıklar olduğunu anlatan Mustafa Kolçak, Düden Çayı'nın Salda Gölü ile birleştiği noktada Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Kolçak, "Düden Çayı'nın Salda Gölü ile birleştiği nokta 'Beyaz Adalar' denilen bölgede yer almaktadır. Sulak alan ekosistemine sahiptir. Sit statüsü olarak da kesin korunacak hassas alandır bu bölge. Burada akan Düden Çayı'nda herhangi bir evsel kirlilik bulunmamaktadır. Burada son derece sıkı koruma tedbirleri uygulanmaktadır. Bu alana insan girişi de mümkün değildir" dedi.

Sarı yeşil otlar, yosunlaşma

Salda köyünün 1100 nüfusu olduğunu, 2008'de arıtmasının hizmete girdiğini belirten Kolçak, "Doğal kaynak olarak gölün 8 kilometre ilerisinden, köyün üzerinden doğan Düden Çayı, köyün çevresinden dolanarak Salda'ya akıyor. Salda Gölü'nü besleyen Düden Çayı'na kanalizasyon atıklarının karışması imkansız. Görüntüler çekilmeden kısa süre önce büyükbaş hayvanlar girmiş, çamur olmuş. Deltadaki sarı- yeşil renk, kendi ekosisteminde olan, güneş ve rüzgarın etkisiyle oluşan yosunlaşma. Köyün kanalizasyonu arıtmada toplanıyor ve azot ve fosfor arıtımı yapıldıktan sonra 5 dönümlük yapay sulak alana giriyor. Bırakın kanalizasyonu, arıtmadan elde edilen temiz suyun bile göle ulaşma ihtimali yok" diye konuştu.

Muhtar: İçilebilecek kadar temiz

Köyün tamamında kanalizasyon olduğunu kaydeden muhtar Ömer Türkmen ise "Köyün bütün atığı yapılan dinlendirme havuzlarına gidiyor. Oradan geçtikten sonra doğal arıtma olan sazlık alana geçiyor. Oradan da atık deresine gidiyor. İçilebilecek derecede temiz su. Türkiye'de ilk 10'a girecek bir arıtma tesisimiz var. Kim gelecekse gelsin baksın" dedi.

Bu yosun bütün derelerde oluşur

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgeye arıtma tesisi yapılacağını aktaran Türkmen,

"Düden Çayı 8 kilometre köy sınırlarımızdan geçmektedir. Düden Çayı'na herhangi bir karışım olmamaktadır. Üst tarafı meradır. Yaz aylarında havanın ısınmasıyla suda yosun oluşuyor. Bu yosun bütün derelerde oluşur. Şu anda su tertemiz, içilebilir nitelikte bir su. Yayınlanan görüntüler gerçeği yansıtmadığı gibi onu yayınlayanlar da biliyorlar gerçeği ama nedense yayınlıyorlar" diye konuştu.

Bakanlık: İddialar asılsız

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Salda köyündeki evsel nitelikli atık suların kanalizasyon sistemiyle sızdırmasız foseptikte toplandığına değinildi. Açıklamada, "Toplanan evsel nitelikli atıksu içerisinde bulunan askıdaki katı maddeler sızdırmasız fosseptikte çökelerek arıtma süreci başlamakta, fosseptik çıkışından sonra ise 2008 yılından bu yana faaliyette olan doğal atıksu arıtmaya gönderilerek arıtılmaktadır. Burada bulunan doğal arıtma ülkemizin en iyi doğal arıtmalarından bir tanesidir. Salda köyü kanalizasyon suyunun göle gitmesi söz konusu değildir, iddialar asılsızdır. Ayrıca İLBANK AŞ tarafından yapılması planlanan Salda köyü ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin 24 Haziran 2021 tarihinde ihalesi yapılacaktır" denildi.

Hayvanların otladığı sulak alan

Düzenli yapılan denetimler ve alınan numunelerle Salda Gölü yüzme suyu kalitesinin A sınıfı olarak belirlendiği vurgulanan açıklamada; 8 Haziran'da yerinde yapılan incelemede kanalizasyon suyunun göle karışmasıyla ilgili kirlilik iddialarının doğru olmadığı, Salda Gölü'nü besleyen Düden Deresi'nin berrak ve doğal olarak yosunlaştığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Hayvanların otladığı sulak alan ve mera olduğu, bölgenin doğal özelliklerini koruduğu, Düden deresinin göle aktığı bölgede kuşların yoğunluğunun gözlemlendiği, herhangi bir kirliliğin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir" denildi.