'Türkiye'nin Maldivleri'nde sular çekildi! Salda Gölü'nde yeni yasaklar
Dünyaca ünlü Salda Gölü'nün suyu, kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi. Yaz aylarında ziyaretçilerin çamur banyosu için açtığı çukurlar da kapanmaya başladı. Salda Gölü'ne ilişkin yeni yasaklar da getirildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün geçen yıl 15 Ekim'de ziyarete kapatılmasıyla gölün Beyaz Adalar sahilinde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı
NASA açıklaması ilgiyi artırdı: Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösterdiğinin açıklanmasının ardından daha fazla ilgi gördü.
Göle gelen ziyaretçiler, cilde faydası olduğu inanışıyla göl kıyısında çukurlar açarak, çamur banyosu yaptı. Gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 15 Ekim 2020'de bu bölge ziyarete kapatıldı. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.
Çamurlar kapanıyor: Geçen 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları, doğanın kendi kendini yenilemesiyle kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi.