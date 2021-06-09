Tarih belli oldu! Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak

Kanal İstanbul'un başlangıç tarihi belli oldu. Projede ilk kazma 26 Haziran'da vurulacak.

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Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Habertürk Muhabiri Esra Nehir'in aktardığına göre Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Bu önemli projenin, etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz. Epeyce bir gecikmeyle de olsa inşasına başlayacağımız Kanalistanbul’un, şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. " şeklinde konuşmuştu.

500 bin kişilik bir şehir kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olacak. Kanal'ın iki yakasına ise toplam 500 bin kişilik bir şehir kurulacak.