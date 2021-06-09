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Yalova’da minibüs sırası cinayeti ensesinden bıçaklayarak öldürdü

Yalova’da minibüs sırası cinayeti ensesinden bıçaklayarak öldürdü

Sıra kavgası nedeniyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan minibüs şoförü öldü.

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Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, Yakup K. (57) ile Yaşar Balcı (62) arasında minibüs kalkış sırası konusunda tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakup K., Balcı’yı kasatura ile ensesinden bıçakladı.

Hastanede can verdi 
Ağır yaralanan Balcı, ambulansla kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olay sonrası cinayet şüphelisi Yakup K.’yi gözaltına alırken, konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.

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