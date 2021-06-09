Koronavirüs Bilim Kurulu, Kabine öncesi toplanıyor! Aşı olmayana yasak mı geliyor?

Vaka sayılarındaki düşüşle Türkiye'de 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı. İkinci hedefin ise 21 Haziran olduğu ifade edildi. Yarın gerçekleşecek kabine toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağı duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor. NTV'nin aktardığına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kabine Toplantısı yarın yapılacak

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, yarın toplanacak kabine öncesinde 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşmenin ikinci adımına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

İllerin vaka yoğunlukları ve salgının seyri ele alınacak. Atılması gereken yeni adımlar değerlendirilecek. Aşılama takvimi de toplantıda görüşülecek konular arasında. Mevcut aşı stoku ve yeni aşıların teslimat tarihlerine göre aşılamada geçilecek yeni kademeler belirlenecek.

Aşı olmayanlara yeni kısıtlama gelebilir

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin de son gelişmeler konuşulacak. Toplantının ardından Bakan Koca, saat 19.00’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.