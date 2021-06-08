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Koronavirüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar! İşte masadaki formüller

Koronavirüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar! İşte masadaki formüller

TÜRKİYE koronavirüs salgınıyla mücadelesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Masadaki son formüllere bakıldığında aşılamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Buna göre, pandeminin sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması planının başarısı için bazı önlemler gündemde...

Koronavirüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar! İşte masadaki formüller

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek. Uzmanlar, “Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır” yorumu yapıyor.

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Koronavirüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar! İşte masadaki formüller

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek. Uzmanlar, “Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır” yorumu yapıyor.

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Koronavirüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar! İşte masadaki formüller

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.

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Koronavirüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar! İşte masadaki formüller

Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.

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