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Tarımda kullanılacak İHA'lar Bakanlık tarafından ruhsatlandırılacak

Tarımda kullanılacak İHA'lar Bakanlık tarafından ruhsatlandırılacak

Tarımda zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabilecek insansız hava araçları (İHA), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, İHA'lar ile bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya sistemlerinin, zirai mücadelede kullanılabilmesi için ruhsatlandırılması işlemi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak.

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan İHA sistemlerinin uçuş izinleri noktasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili otoritelerde gerekli çalışmalar yürütülecek.

İHA sistemlerindeki teknik donanımların zirai mücadelede kullanıma elverişli olmasından bu araçların sahibi firma sorumlu olacak.

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