Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış! Haysiyet fukaraları suç örgütlerine bel bağladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in iddialarını Meclis Kürsüsü'ne taşımasına tepki gösterip, " Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, kürsüye gelerek haftalık gündemi değerlendirdiği konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden Sedat Peker'in iddialarının peşine takılmakla suçlayıp fena çıkıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları...

- Vekillerle yapacağımız kahvaltılı toplantıları 24 Haziran'da yeniden başlatıyoruz.

- Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir.

- Terör örgütü eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimleri asla unutulmamalıdır. Milletimizle omuz omuza vererek ülkeyi kaosa sürükleme oyununu bozduk.

- Milletimiz her seçimde bize verdiği güçlü destekle ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır.

Suç örgütlerine bel bağladılar

-Dün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru iddialarını Meclis kürsüsünden dile getiriyor. İfade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

- Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

Bu haysiyet fukaralarından ders almaya...

- Girdiği her seçimde şu kadar oy alamazsam bırakırım diyip, sonra arsızca o koltukta oturanlar önce bunu kendine söylemelidir. Türkiye'de kimsenin bu haysiyet fukaralarından ders almaya ihtiyacı yoktur.

- Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik.

- Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.

Yolumuzu karanlık mağfillerin kirli senaryolarına göre belirlemedik

- Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz.

- Yeminli ülke düşmanlarının iftiralarını Türkiye'nin gündemine, Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Her meseleyi tüm taraflarıyla kamuoyu önünde oturur tartışırız. Ama Meclis kürsüsüne bunu taşımayız.

- Yolumuzu karanlık mağfillerin kirli senaryolarına göre belirlemedik. Tek pusulamız aziz milletimizdir. Hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil milletimiz layık olduğu için en süt seviyede tesis etmenin gayreti içinde olduk. AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme hayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir.

Balıklama atlayanları milletimizin takdirine bırakıyoruz

- FETÖ'den PKK'ya şimdi de organize suç örgütlerine kadar yeminli millet düşmanlarının malzemelerini Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Örgütler üzerinden sunulan senaryolar üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz.

- Türkiye’nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz.

İnşaallah bu müsilaj belasından Marmara'yı temizleyeceğiz

- Başımızı ağrıtan bir konu. Müsilaj sorununa da bu anlayışla bakıyoruz. Haliç'i nasıl temizlediysek inşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz.

- Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi. Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. 15 bölgede temizlik çalışması başladı.

- Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz. Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz.

- Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz.

Kanal İstanbul'un inşasına başlıyoruz

- Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan bu proje İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Depremi tetikleyeceğinden nice zırva ile engellemeye çalışanlar önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler.