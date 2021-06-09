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İstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı başladı

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı başladı

İstanbul'da müsilaj temizliği için harekete geçildi. Valilikte toplantı için yetkililen biraraya geldi.

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İSTANBUL'da müsilaj temizliğiyle ilgili toplantı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi. 

Cağaloğlu'nda bulunan İstanbul Valiliği'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara Denizi Eylem Planı'na yönelik uygulamaların ele alındığı öğrenildi. Toplantıya Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.

Temizlik çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı programla dün Caddebostan Sahili'nde müsilajla mücadele kapsamında temizlik çalışmalarına başlanmıştı. Kurum burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz seferberliği hareketini başlatıyoruz. Marmara Denizi'ni en hızlı şekilde temizleyeceğiz. 2021 yılının sonuna kadar Marmara Denizi'ni Koruma Alanı Eylem Planı ilan edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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