İstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı başladı

İstanbul'da müsilaj temizliği için harekete geçildi. Valilikte toplantı için yetkililen biraraya geldi.

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İSTANBUL'da müsilaj temizliğiyle ilgili toplantı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Cağaloğlu'nda bulunan İstanbul Valiliği'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara Denizi Eylem Planı'na yönelik uygulamaların ele alındığı öğrenildi. Toplantıya Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.