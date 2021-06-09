Kurban bayramı ikramiyesi 2021 ne zaman yatacak?

Yılda iki kez devlet tarafından milyonlarca emekliye verilen bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek araştırması başladı. 2021 yılında kurban bayramı 20 Temmuz'a denk geliyor. Emeklilerin bayram ikramiyesinin ise bayramdan önce verilmesi bekleniyor fakat resmi bir açıklama henüz yok.

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Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyesi için tarih henüz belli olmadı ancak ödemelerin Kurban bayramından bir hafta önce yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih henüz belli olmadı. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar: Henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hangi emekliler bayram ikramiyesi alacak: Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.