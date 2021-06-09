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Almanya'da aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polisin büroları arandı

Almanya'da aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polisin büroları arandı

Almanya'nın Frankfurt kentinde aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polis memuruyla ilgili görev yaptıkları emniyet müdürlüğüne baskın düzenlenip, polislerin bürolarında arama yapıldı.

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21 Nisan'da Frankfurt Savcılığınca başlatılan ve Hessen Eyaleti Kriminal Polisinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 20 polis, Nasyonal Sosyalist örgüt propagandası yapmak, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanıyor.

Yaşları 29 ila 54 arasında olan 20 emniyet mensubunun 19'unun aktif görevli olan polis, birinin ise eski polis memuru olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polisler soruşturma bitene kadar görevden el çektirildi.

Soruşturma kapsamındaki aramaların 2016, 2017 ve 2019'da işlenen suçlarla ilgili olduğu belirtildi.

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