AÖF sınav sonuçları 2021 ne zaman nasıl açıklanacak?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 29-31 Mayıs tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 5-7 Haziran tarihleri arasında ise 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları gerçekleşti. Peki, AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 29 Mayıs'ta başlayan final sınavları 7 Haziran'da sona ermesiyle öğrenciler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte bahar Dönem AÖF final sınav sonuçları tarihi

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman:

AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

Sonuçlar nasıl açıklanacak: Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.