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AÖF sınav sonuçları 2021 ne zaman nasıl açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları 2021 ne zaman nasıl açıklanacak?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 29-31 Mayıs tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 5-7 Haziran tarihleri arasında ise 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları gerçekleşti. Peki, AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 29 Mayıs'ta başlayan final sınavları 7 Haziran'da sona ermesiyle öğrenciler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte bahar Dönem AÖF final sınav sonuçları tarihi

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman: 

AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

Sonuçlar nasıl açıklanacak: Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

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