Esnafa hibe ödemeleri yarın başlıyor

Pandemi destek kapsamında yapılacak olan esnafa hibe ödemelerinin yarın başlayacağı duyuruldu.

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa destek kapsamında müjdelenen yardımın ödemeleri başlıyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlanacağını söyledi.

Bakan Muş, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

"3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır."

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor.

Hibe desteği iki ayrı gruba ayrılacak

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

5 bin TL alacak esnaf grubu

Birinci grupta yer alan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf bulunuyor. 5 bin TL'lik destekten yararlanacaklar şunlar: Kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları.

3'er bin TL alacak esnaf grubu

İkinci grupta yer alan işletmelere ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta bulunan esnaf sayısı 1 milyon 150 bini aşıyor. 3 bin TL'lik destekten yararlanacaklar ise şunlar: Onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncakçı, kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular, kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler.