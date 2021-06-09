Şenay Aybüke Yalçın kimdir nasıl öldü Aybüke Öğretmeni kim öldürdü?

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 4 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda şehit olan 22 yaşındaki Aybüke Yalçın için anna töreni yapıldı. Peki Aybüke öğretmen neden öldü, nasıl öldü?Abone ol
Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik saldırıda şehit edilen 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın ölümünün üzerinden tam dört yıl geçti. Görev aşkı ile gitti Batman'da şehit edilen genç öğretmen ölümünün dördüncü yılında memleketi Çorum'da anılacak. Peki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir?
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ölümünün üzerinden geçen 4'üncü yılda memleketi Çorum'da mezarı başında anılıyor. Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik saldırıda ağır yaralanan kaldırıldığı hastanede şehit edilen Aybüke Öğretmen Batman'a atandığını öğrendiğinde sosyal medya hesabı üzerinden öğretmen oldum ben paylaşımında bulunmuştu.
Şenay Aybüke Yalçın kimdir: Şenay Aybüke Yalçın (1994 - 2017), Kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen Türk öğretmen.
1994 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.
Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sonrasında mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna adı verildi. Ailesi de kemanını buraya bağışladı.