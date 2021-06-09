ABD'de parasını çaldığı yakın arkadaşını öldürdü cinayet 'silah'ı şoke etti

ABD'de, ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı, olaya intihar süsü vermek isteyen en yakın arkadaşı çıktı. Maktule yapılan otopsi sonucu, cinayet 'silah'ını ele verdi, herkes şok oldu.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde Jessy Kurczewski adlı kadının işlediği cinayet deyim yerindeyse şeytana pabucunu ters giydirecek cinsten. 37 yaşındaki Jessy Kurczewski, adı açıklanmayan çok yakın bir arkadaşından sadece 300 bin dolar çalmakla kalmadı bir de kadını katledip cinayete intihar süsü vermeye çalıştı.

Ancak şeytani planı ortaya çıkan Jessy Kurczewski, tutuklanarak hapse yollandı.

Geçen yılki ölümü şüpheli bulunan bir kadının katili, olay intihar olarak kayıtlara geçmiş olsa da dedektiflerin durumu araştırmaya karar vermesi üzerine 3 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Katil ise maalesef kadının çok yakın bir arkadaşı çıktı.

Kurczewski, geçtiğimiz yıl polisi arayarak arkadaşını evinde ölü bulduğunu söylemiş, kadının üzerinde bulunan çok sayıdaki ağrı kesici hapı gören polis katilin 'intihara eğilimliydi' ifadesini de dikkate alan polis dosyayı kapatmıştı.

Dedektifler ortaya çıkardı

Ancak durumdan şüphelenen dedektifler araştırmalarını derinleştirdiklerinde Jessy Kurczewski'nin ölen arkadaşından 2018 yılında 300 bin dolara yakın para çaldığını ortaya çıkardılar.

Üstelik maktule yapılan otopside çok yüksek miktarda tetrahydrozoline adlı zehirli madde bulundu. Bu madde göz damlalarında bulunan bir sıvı. Kurczewski, arkadaşının başına bunun göz damlalarını içtiği için geldiğini söylese ve polisi ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Kurczewski polise verdiği ifadede kadına 6 şişe göz damlası aldığını ve onun da bunların hepsini içtiğini çünkü kendini öldürmek istediğini söyledi.

Polisin ısrarla devam ettirdiği araştırmalar sonucunda Kurczewski'nin banka hesabında ölen arkadaşından 'çaldığı' 290 bin dolar bulundu. Bunun üzerine Kurczewski hem cinayet hem de hırsızlık suçlamasıyla hapse atıldı. Kurczewski, henüz suçunu üstlenmezken mahkeme tarafından verilecek ceza merakla bekleniyor.