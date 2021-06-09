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Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan akademisyene destek

Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan akademisyene destek

Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya destek verirken, Kanada'da Müslüman aileye yönelik saldırıyı kınadı.

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Songör, yaptığı yazılı açıklamada, Akkaya'nın başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını ifade ederek, şüphelinin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağını kaydetti.

28 Şubat sürecinde türlü eziyetler gördüğünü, okulundan atıldığı ve gördüğü şiddet nedeniyle yurt dışında okumak zorunda kaldığını aktaran Songür, "İnsanları ötekileştirmeden, din, dil, ırk ayırt etmeksizin kardeşçe ve barış içinde yaşamanın en temel yolu 28 Şubat'tan kalma bu hastalıklı zihinlerin tecrit edilmesidir." ifadesini kullandı.

Songür, Kanada'da Müslüman aileye yönelik gerçekleştirilen ve 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı da kınadı.

Saldırının İslam karşıtlığının geldiği durumu gözler önüne serdiğini kaydeden Songür, "Türkiye'de ve dünyada bilinçli bir şekilde körüklenen, korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüştüğü bu korkunç gidişat ve vahşet artık durdurulmalıdır." dedi.

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