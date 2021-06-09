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Mağdurun talebi onaylandı! Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapılacak

Demirören Haber Ajansı
Mağdurun talebi onaylandı! Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapılacak

THODEX mağdurlarının suç duyurusu ve icra talebinde bulunması üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur oldu. Kripto para borsası mağdurları, suç duyurusunda bulunurken alacakları nedeniyle icra talep etti.

 628 bin 460 TL için icra talebi onaylandı

Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi, onaylandı. Mağdur avukatı Sinan Keskin'in memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı belirtildi.

Ailesine ait dairede icara işlemi

Faruk Fatih Özer’in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan sitede, ailesine ait dairede icra işlemi bugün gerçekleştirilecek. Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.

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