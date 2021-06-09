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Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın katlettiği Aybüke öğretmeni andı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın katlettiği Aybüke öğretmeni andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım" dedi.

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