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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca aşılama programına dahil edilen tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgilerinin, Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağı açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugünden itibaren aşılama programına dahil edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde yer alan duyuruda paylaşılan 'Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00'ya kadar asi.tiyatro@ktb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir" denildi.

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