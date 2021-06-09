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Devlet Bahçeli'ye Sergen Yalçın ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması hediye edildi

Devlet Bahçeli'ye Sergen Yalçın ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması hediye edildi

Süper Lig 2020-2021 şampiyonu Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcularının imzaladığı forma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderildi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımız Şampiyon Beşiktaşımızın, şahsına gönderdiği Teknik Direktör ve futbolcuları tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti. Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hassaten iletti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı olduğu bilinen Bahçeli, şampiyonluk sonrasında Beşiktaş'ı tebrik etmişti.

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