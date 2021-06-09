Üsküdar’da giriş çıkışlar kapatıldı! Polis geniş kapsamlı denetim başlattı

ÜSKÜDAR'da yapılan asayiş denetiminde durdurulan araçlar didik didik arandı, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

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Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğlen saatlerinde geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde ilçenin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı. Denetim yapmak üzere yola çıkan polis ekipleri havadan da görüntülendi.

Polis ekiplerini gören bazı kişiler ise polislere alkışlarla destek verdi. 150 farklı birimlerde görevli polis memurunun katıldığı denetimde 70 polis aracının yer aldığı belirtildi.