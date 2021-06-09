BIST 1.449
DOLAR 8,57
EURO 10,47
ALTIN 522,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üsküdar’da giriş çıkışlar kapatıldı! Polis geniş kapsamlı denetim başlattı

Üsküdar’da giriş çıkışlar kapatıldı! Polis geniş kapsamlı denetim başlattı

 ÜSKÜDAR'da yapılan asayiş denetiminde durdurulan araçlar didik didik arandı, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. 

Abone ol

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğlen saatlerinde geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde ilçenin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı. Denetim yapmak üzere yola çıkan polis ekipleri havadan da görüntülendi.  

Polis ekiplerini gören bazı kişiler ise polislere alkışlarla destek verdi. 150 farklı birimlerde görevli polis memurunun katıldığı denetimde 70 polis aracının yer aldığı belirtildi.  

ÖNCEKİ HABERLER
Paşinyan'dan Aliyev'e ilginç teklif: Oğlumu al, Ermeni esirleri geri ver
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İsrail 13 yaşındaki çocuğa hapis cezası verdi
Bakan Muş duyurdu! Uluslararası uyuşturucu ticaretine karşı yeni genelge
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak
Antalya'da savcılıkta 'boğarak öldürdüm' dedi mahkemede reddetti
Kulüpler Birliği’nden TFF'ye ıslak imzalı bildiri
Devlet Bahçeli'ye Sergen Yalçın ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın katlettiği Aybüke öğretmeni andı
Konya'da eşi ulaşamayınca polise haber verdi otomobilinde ölü bulundu
Yorumlar