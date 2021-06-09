Antalya'da 5 gün önce not bırakıp kaçan genç kız gönderdiği video ile ailesini şoke etti

Bu yüzden torununun hayatından endişe duyduklarını belirten, gözü yaşlı babaanne Gülsüm Nacak, “Torunum Perşembe günü evden çıkmış, benim haberim yok. O esnada annesi teyzesine gitti. 5 gündür torunum kayıp. Cuma günü babası eve getirdi, durgundu. Götüren kişi Antalya’ya bırakmış. Babası getirdi, kucağıma aldım. Neden bize derdini anlatmadın diye, hiç seslenmedi. Hiç tepki göstermedik, sevdik. Cumartesi sabahı amcası telefon etti. ‘Anne, Melisa yokmuş’ diye. Aradık yok, akşam saat 7 gibi kayıp. Babasına, kaçmadan eve getirdiği zaman ‘baba ben sevmiyorum, okuyacağım’ demiş. Babası da sen ne dersen o demiş. Ben hayatından endişe ediyorum. Yavrum dön evine dayanamıyorum, prensesim, gözbebeğim dön evine” diye konuştu.