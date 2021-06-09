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Galatasaray'da ayrılık: Resmen veda etti

Galatasaray'da ayrılık: Resmen veda etti

31 yaşındaki tecrübeli sağ bek Şener Özbayraklı sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda ettiğini açıkladı.

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Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş 'ın ardında ligi 2. sırada bitiren Galatasaray 'da başkanlık seçimleri konuşulurken sözleşmesi biten futbolcuların da geleceği büyük merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Şener Özbayraklı'ydı...

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda ettiğini açıkladı.

31 yaşındaki sağ bek bu sezon Galatasaray ile 14 maça çıktı ve 2 asistlik performansa imza attı.

Şener Özbayraklı'nın Başakşehir'e transfer olacağı gelen bilgiler arasında.

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