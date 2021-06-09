İsmail Saymaz'ın iddiası AK Parti içinde Süleyman Soylu'dan rahatsız olan kesimi açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti içindeki milli görüşçü kesimin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan rahatsız olduğunu iddia etti.

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Gazeteci İsmail Saymaz TV 5'te yayınlanan 4. Güç programına konuk oldu. Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in AK Parti üzerindeki etkisini yorumladı.

Peker'in üst üste yayınladığı videolar ile AK Parti'nin töhmet altında kaldığını savunan Saymaz, "AK Parti'nin 10 11 milyon üyesi var. Bu partinin kamu ihale kanunu delik deşik ederek doğrudan ya da dolaylı geliri var. Bu parti Sedat Peker'in kahvesine kadar düştü mü ya. Yani gerçekten hafsalam almıyor. Kahveyi bile bedavaya mı getirdiniz ya. Bunların hepsi töhmet altında olduğunu ortaya koyar" dedi.

"Hükümet şantaj altında"

Saymaz şunları söyledi: "Siz böyle alacak verecek işine girerseniz şantajı yersiniz. Ülkede hükümet şantaj altında. Her hafta video bekliyor. Bütün AK Parti kitlenmiş bu pazar ne olacak diye kendi kaderini bekleyen idamlık mahkum gibi bekliyor.

Soylu'dan rahatsız olan AK Partililer

AK Parti içindeki çatlağı büyüttü bu iş. AK Parti içinde bir eğilim var. Milli görüş kimliğini kaybetmeyenler. Onlar partideki keskin milliyetçi yükselişten rahatsızlar. Dolayısıyla Süleyman Soylu'dan da rahatsızlar.

Dolayısıyla bu hesaplaşma iyi olur temizlik olur diye gören de var. Bir de görmeyelim geçer gider diyenler de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 gün bu konuya girmedi. Soylu'ya sahip çıkmadı. Soylu'ya Devlet Bahçeli sahip çıktı. Bahçeli'den sonra Erdoğan kuvvetli olmayan bir şekilde sahip çıktı."