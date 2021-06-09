Osman Gazi kaç yaşında öldü Osman Bey ölümü tarihte nasıldı?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında her çarşamba fırtınalar estirmeye devam ediyor. Şanlı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı dizi konusu ile gündemde. sman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'dir. Yaşının ilerlemesiyle ve gut hastalığının ilerlemesi ile hayatını kaybetti. Ancak kesin vefat tarihi bilinmiyor. Gündüz Bey ve Savcı Bey adında iki kardeşi bulunan Osman Bey'in iki eşi vardı.

Abone ol

Kuruluş Osmanlı dizisi ile Osmanlı Devleti'nin tarihine olan ilgi arttı. Birçok vatandaş şanlı Osmanlı Devleti'nin tarihini araştırmaya başladı. Osman Bey kimdir? Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey (Osman Gazi), Söğüt'te doğdu ancak ilk yıllarına dair ayrıntılı bilgi yoktur. Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osman Gazi kimdir, tarihte nasıl geçiyor merak konusu oldu. İşte, Osman Bey hakkında detaylar...

Osman Bey kimdir: I. Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir. Büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dır. Osman Bey'in soyuna ve boyuna ait bilgilerin en eskisi ölümünden 100 yıl sonra yazılmıştır. Bu eserler arasında en eskiden başlayarak Ahmedî, Dâstân ve Tevarih-i Mûlûk-i Âl-i Osman', Şükrullah, Behçetu't-Tevarih ve Âşıkpaşazâde, Tevarih-i Âl-i Osman adlı eserler isimlendirilebilir. Babası Ertuğrul Gazi Batı Anadolu’da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylasında yaşayan Oğuz Türkleri'nin Bozok boyunun Kayı kolundan olan büyük kalabalık bir obaya başkanlık etmekteydi. Osman Gazi onun küçük oğludur.

Tarihçi İbn-i Kemal, Osman'ın gençliğinde "yiğitler arasına girdiğini" ve "vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu" belirtir ve kardeşlerden (Gündüz Bey ve Saru Batu Savcı Bey) en küçüğü olmakla beraber "şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu" bildirir.

1281 yılında 23 yaşındayken Ömer Abdulaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlenen Osman Gazi, bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu.

Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve "damla illeti" yani gut hastalığı yüzünden, beylik idaresini oğlu Orhan Bey'e bırakmıştı. Osman Bey'in ölümünün 1324'te olduğunu ileri sürmektedir.

Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den yaklaşık 4.800 km² olarak devraldığı Osmanlı toprağını oğlu Orhan Gazi'ye 16.000 km² olarak devrettiği hesaplanmıştır. Osman Gazi'nin Türbesi şuan Bursa ilimizin Tophane ilçe semtinde bulunmaktadır.

Osman Bey evlilikleri: İlk eşi, Malhun Hatun - Eskişehir Beyi Ömer Abdülaziz Bey'in kızı, Orhan Gazi'nin annesi.

İkinci eşi, Râbi'a Bala Hâtun - İslam alimi Şeyh Edebali‘nin kızı.