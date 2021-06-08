Bağkur emeklilik gün sayısı hesaplama 2021 formülü

Emekli olmak için yerine getirilmesi gereken 2 önemli kurul vardır. Bunlardan birisi emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Peki SGK, Bağ-Kur, memur, emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır? 4500 günle emekli olunur mu işte merak edilenler...

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Emekli olmak için gün sayan ya da çalışan binlerce vatandaş ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtını araştırıyor. Emeklilik yaşı kadınlarda ve erkekler farklı hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı kişiler ne zaman emekli olabileceklerini, emeklilik gün sayısı hesaplama ile kolayca öğrenebilmektedirler. Peki emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır birlikte bakalım..

Emeklilik, gün sayısı hesaplama: E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

Eğer e-devlet şifresi olmadan e-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir;

Bu linke tıkladığınızda açılan ekrandaki tabloda istenilen bilgileri (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başladığınız tarih (bu tarih ilk sigorta tarihidir) eğer malüliyetiniz (özrünüz varsa), erken yaşlanma varsa ve mevcut bilgiler) girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz.

BAĞKUR emeklilik gün sayısı hesaplama

BAĞ-KUR’ lular için emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi için de bu linke tıklayın. Ardından emeklilik türü, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinizi giriniz. Daha sonra malüliyet durumunuzu varsa derecesini, erken yaşlanma durumunuzu ve bakıma muhtaç çocuğunuz varsa bu bilgileri giriniz. Bu şekilde özel durum bilgilerinizi girdikten sonra yurt dışı borçlanması ile emekli olup olmama seçeneğini işaretledikten sonra Tamam butonuna tıklayınız. Bu işlemlerden sonra 4B gün sayısı hesaplama işleminizi yapabilirsiniz.