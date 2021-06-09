Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK konusunda çarpıcı tespit

Son dönemde terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) askeri kanadı peşmergeyi hedef aldığı saldırılardaki artış dikkat çekerken; güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan konuya ilişkin çarpıcı bir tespit geldi.

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Türkiye'nin Mahmur'a yönelik operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'nın son çırpınışları diye nitelendirilebilecek peşmergeyi hedef alan saldırılarda artış yaşanıyor.

Özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) askeri kanadı konumundaki peşmergeyi hedef alan saldırılar, rahatsızlığa neden olurken; güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan konuya ilişkin çarpıcı bir tespit geldi.

"Barzani bedelini ödüyor"

Ağar, "Mesud Barzani, daha önce PKK ile mücadeleye girmek istemediği için bunun bedelini ödüyor ve ödetiyor. Ama bu çekişme hep vardı, ortaya çıktı. Tekrar baskılamak isteyecekler. Bunu yaparlarsa yine kendilerini pasifize eden PKK'nın ekmeğine yağ sürecekler. PKK ile beraber yaşayabileceklerini zannediyorlar" dedi.

"PKK ile mücadele etmeden ilerlemeye çalıştı" "Barzani, PKK ile mücadele etmeden ilerlemeye çalıştı" yorumunda bulunan Ağar, bu sebeple Barzani'nin daha önce yapmış olduğu siyasi ve stratejik tercihlerin bedelini ödediğini belirtti ve Barzani yönetiminin PKK ile hakkettiği şekilde mücadele etmemenin bedelini ödediğini söyledi.

Güvenlik Uzmanı Ağar, "Türkiye, kadim bir devlet olduğunu en zayıf olduğu anda bile gösterdi. Ümit ederim; Barzani de bunu görür ve PKK'ya karşı yanımızda bir pozisyon alır" şeklinde konuştu.

"Barzani mücadele etmek zorunda"

Bölgedeki güç ve menfaat çatışmasına da değinen Ağar, "Çatışmaların temelinde nüfuz ve maddi menfaatler yatıyor. ABD'nin desteklediği PKK'nın bölgede iddia ettiği alanlar var. Bu sebeple Barzani'nin alanına girmeye çalıştı. Barzani bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi" dedi.

Abdullah Ağar ayrıca Barzani'nin PKK ile mücadele etmek zorunda olduğunu, aksi takdirde terör örgütünün Barzani'yi yok edeceğini ifade etti. (Milat Gazetesi)