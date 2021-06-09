Malhun Hatun çocukları kaç tane Malhun Hatun nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, ikinci evliliğini Malhun Hatun ile yapıyor. Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

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Peki Osman Gazi kimdir, ne zaman öldü ve Osman Gazi'nin eşleri Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? kinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Osman Gazi'nin ilk eşi ise Bala Hatundur. Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun nasıl öldü, tarihte yeri nedir?

Malhun Hatun kimdir: Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.