BIST 1.449
DOLAR 8,59
EURO 10,47
ALTIN 521,53
HABER /  GÜNCEL

Malhun Hatun çocukları kaç tane Malhun Hatun nasıl öldü?

Malhun Hatun çocukları kaç tane Malhun Hatun nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, ikinci evliliğini Malhun Hatun ile yapıyor. Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Abone ol

Peki Osman Gazi kimdir, ne zaman öldü ve Osman Gazi'nin eşleri Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? kinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Osman Gazi'nin ilk eşi ise Bala Hatundur. Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun nasıl öldü, tarihte yeri nedir?

Malhun Hatun kimdir: Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

ÖNCEKİ HABERLER
Çok ağır darbeler yiyen Bitcoin için fiyat tahminleri değişti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK konusunda çarpıcı tespit
Hürriyet gazetesinin acı günü! Nejat Bekmen hayatını kaybetti
Mehmet Özhaseki: Kitaplara geçen hırsızlıklarda CHP var
Düzenleme sonrası altın üretimini felç etti birbir kapanıyor
Akaryakıta yeni zam! Motorine 13 kuruş zam geldi
Osman Gazi kaç yaşında öldü Osman Bey ölümü tarihte nasıldı?
Pervin Buldan'dan HDP'ye kapatma davası tepkisi: Hedef temiz siyaset
Eski AK Partili milletvekili Mustafa Bilici'ye Gelecek Partisi'nde görev
Yorumlar