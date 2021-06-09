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Çok ağır darbeler yiyen Bitcoin için fiyat tahminleri değişti

Çok ağır darbeler yiyen Bitcoin için fiyat tahminleri değişti

Kripto para birimi Bitcoin, 64 bin doları gördükten sonra dramatik bir düşüş yaşayarak 29 bin dolara kadar geriledi. Toparlanmaya çalışsa da başarı sağlayamayan Bitcoin için analistler, 20 bin dolar seviyesine kadar düşüşün olabileceğini açıkladı.

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Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin için kötü yorumların ardı arkası kesilmiyor. Nisan ayından bu yana sert satış dalgasıyla karşılaşan ve kurumsal yatırımcıların da satış yaptığı Bitcoin'e ilişkin olarak analistler, düşüşün sürmesi halinde 20 bin doların görülebileceğini belirtti. Dünyanın en büyük piyasa hacmine sahip kripto parası Bitcoin'in toparlanması konusunda Oanda Corp., Evercore ISI ve Tallbacken Capital Advisors LLC analistleri olumsuz görüş verdi.

ABD'nin kararları etkili oluyor

ABD hükümetinin kripto paralara ilişkin regülasyon ihtimali Bitcoin'de ana düşüşün öncüsü oldu. Bunun yanında kripto para piyasalarını speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk'ın aldığı tavır da Bitcoin'in imajını zedelemeye başladı. Bitcoin, haziran ayında sadece 9 günde yüzde 10 değer kaybetti.

Stratejist Rich Ross ve analist Michael Purves, düşüşün devamı halinde 20 bin dolar seviyesinin kilit nokta olacağını ifade ettiler. Analist Edward Moya ise 30 bin doların aşağı yönlü kırılması halinde satışların ivme kazanacağını belirtti.

ABD Gelir İdaresi yetki istedi

ABD Gelir İdaresi Başkanı Charles Retting, ABD Kongresinden 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerine ilişkin bilgi toplamaya yönelik net yetki talebinde bulundu. Retting "Kongrenin yetki vermesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kongrenin kripto para transfer verilerinin toplanması için bize açık şekilde yetki vermesi çok önemli" diye konuşurken, "Kripto paraların çoğu radar ekranlarından uzak durmak için dizayn edilmişler" ifadesini kullandı. Retting açıklamasının devamında kripto varlık değerlerindeki artıştan elde edilen devasa karların IRS'den kaçırıldığını, yılda 1 trilyon dolar civarında 'vergi açığı' oluştuğunu tahmin ettiğini de belirtti.

Aşırı regülasyon uyarısı

ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC'in üyelerinden Hester Peirce, kripto paralara yönelik atılacak aşırı adımların yatırımcıların cesaretini kıracağı uyarısında bulundu. Pierce, ABD'li regülatör kuruluşların zorlayıcı tutumlarından endişe duyduğunu da belirtti. (Bloomberg)

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