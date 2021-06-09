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Düzenleme sonrası altın üretimini felç etti birbir kapanıyor

Düzenleme sonrası altın üretimini felç etti birbir kapanıyor

Altın ticareti düzenlemesi sonrası ithalat ve üretim hızla geriledi. Altın bulmanın zorlaşmasının, üretimin Türkiye’den Dubai gibi ülkelere kaymasına yol açtığı ifade edilirken birçok atölyenin de kapandığı belirtildi. Üreticiler çözüm için Ankara’ya gidecek.

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Altın ithalatına getirilen düzenleme sonrası, son iki ayda ticarette sert düşüş görüldü. Şubat sonunda ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine "ayar raporu" ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam ithalat Mart’ta yüzde 59, Nisan’da yüzde 54 geriledi. Böylelikle 3 yıl sonra ilk kez altında dış ticaret fazlası verildi.

Bekleme süresi iş yapamaz hale getirdi
Bloomberg HT'ye konuşan sektör kaynakları düzenlemenin kendilerini iş yapamaz hale getirdiğini belirtti. Özellikle ‘ayar raporu’nun sadece Darphane tarafından verilmesi bekleme sürelerini 15 güne kadar çıkarıyor. Daha önce 16 özel ayar evi ile bu işlem aynı gün içinde yapılabiliyordu. Uzayan süreler üreticilerin taşıma maliyetini artırıyor. Söz konusu durum Türkiye’nin işlenmiş altın talebinin yurt dışından karşılanmasını riskini yükseltiyor.

Bakanlıklardan karışık sinyal geliyor
Sektör yetkilileri sorunun çözümü için Ankara'daki yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ancak şimdiye kadar bir ilerleme sağlanamadı. Konuyla birden fazla bakanlığın ilgilenmesi çözümü zorlaştırıyor. Üreticiler 10 Haziran'da bir kez daha Ankara’ya gidip sorunlarını anlatacak.

Bloomberg HT’ye konuşan bir kaynak, “Altın ithalatınaa olumsuz yaklaşılıyor ancak biz standart dışı altını işleyip katma değerle satıyoruz. Mevcut durum bunu imkansız hale getiriyor” dedi. Aynı kaynak, şimdiye kadarki görüşmelerde farklı bakanlıkların konuya farklı yaklaştığını, bazı bürokratların altın ticaretini normal bir mal ticareti olarak görmesinin görüşmeleri tıkadığını belirtti.

Kuyumculuk Dubai’ye kayıyor
Bir başka kaynak, altın ithalatında yaşanan sıkıntının kuyumculuk üretimini de olumsuz etkilediğini belirtti. Altın bulmanın zorlaşmasının, üretimin Türkiye’den Dubai’ye kaymasına yol açtığını ifade eden kaynak, birçok atölyenin kapandığını aktardı. Bu konuda şimdiye kadar Ankara ile çok sayıda görüşme yapıldı. Sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bu konuyu görüşeceği belirtiliyor.

Bloomberg HT 

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