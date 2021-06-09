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Pervin Buldan'dan HDP'ye kapatma davası tepkisi: Hedef temiz siyaset

Anadolu Ajansı
Pervin Buldan'dan HDP'ye kapatma davası tepkisi: Hedef temiz siyaset

Pervin Buldan HDP'ye yönelik kapatma davasına tepki göstererek, hedefin partilerinin temiz siyaseti olduğunu iddia etti.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerine yönelik kapatma davasının haklı sebebi ve hukuki dayanağı olmadığını savunarak, "Bunun tek sebebi vardır, o da HDP'nin temiz siyasetidir, HDP'nin eşitlikçi, demokratik hedefleridir." dedi.

Avcılar'daki bir alışveriş merkezindeki etkinlik salonunda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclislerinin 11. Olağan Genel Konferansı'nda konuşan Buldan, partileşme süreçlerinin HDK ile başladığını anlattı.

Kadınların HDK üzerinden yürüttüğü mücadelenin son derece değerli olduğunu belirten Buldan, "Siyasetteki kadın temsiliyetini ülke tarihinin en ileri seviyesine birlikte taşıdık. Eş başkanlık sistemini ortak mücadelemizde kurduk ve savunduk. Erkek sömürüsü ve şiddetine karşı her yerde omuz omuza birlikte mücadele verdik." diye konuştu.

- HDP'ye yönelik kapatma davası

Kendileri ile demokratik siyaset zemininde mücadele edemeyenlerin güçlerini kırmaya çalıştığını savunan Buldan, şöyle devam etti:

"Partimiz HDP, yeni bir kapatma girişimiyle karşı karşıyadır. Partimize yönelik bu kapatma girişiminin elbette hiçbir haklı sebebi ve hukuki dayanağı yoktur, elbette ki olamaz. Bunun tek sebebi vardır, o da HDP'nin temiz siyasetidir, HDP'nin eşitlikçi, demokratik hedefleridir."

Pervin Buldan, HDP'nin ilerleyişinin durdurulamayacağını dile getirerek, "Bu sesi hiç kimse kapatamayacaktır, hiç kimsenin gücü buna yetmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

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