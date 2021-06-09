İnegöl Kalesi fethi ne zaman nasıl fethedildi? İnegöl Kalesi nerede

İnegöl Kalesini kim fethetti veya kim ne zaman fethetmiştir? Osmanlı döneminde alınan kalelerden biri olan İnegöl kalesinin tarihçesi nedir?

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İnegöl Kalesini kim fethetti veya Bursa'nın İnegöl ilçesini kim ne zaman aldı? İnegöl Kalesi Osmanlı döneminde fethedilen kaleler arasında yer alıyor. Peki İnegöl Kalesi'ni kim ne zaman fethetti? İşte İnegöl Kalesi'nin tarihçesi ve Osmanlı döneminde fethedilmesiyle ilgili detaylar:

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan İnegöl Kalesi, Osmanlı'nın İstanbul'a doğru giden yolunun üzerindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Kaleyi Osmanlı Bizans'tan almıştır.

İşte İnegöl kalesinin fethedilme hikayesi:

Osmanbey 300 kişilik bir kuvvetle Kulaca kalesini fethediyor. Bu olay Osmanlı tarihindeki ilk kale fethidir. İlk kale fethinden 14 yıl sonra Turgutalp tarafından İnegöl fethediliyor. 1299 yılında gerçekleştirilen bu fetih Bursa’nın kapılarının da açılacağına işaret olmuştur.

1326 yılında da Bursa’nın fethi gerçekleşmiştir. Osmanlı fethettiği Bursa’da bir medeniyetin temellerini de kurmuştur.

İnegöl'ün Osmanlılar tarafından fethine karar da Bizans egemenliği bölgede devam ediyordu.

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Ertuğrulgazi'ye Söğüt ve dolaylarını kışlak, Domaniç ve Ermeni dağlarını yazlık olarak verir. Yaşadığı bölgedeki komşu Rum beylerine ve tekfurlarına karşı iyi geçinme politikasını uygulayarak aşiretin maddi ve manevi yönden güçlenmesini gerçekleştirdi.

Ertuğrul Gazi bir süre sonra yaşlanır ve beyliğini oğlu Osman Bey'e devreder. Osman Bey de Bursa Bilecik ve civar tekfurlarla iyi geçinme politikasını aynen sürdürür.

Osman bey tarafından bir ilkbahar gecesi Angelacoma kalesine saldıracağı haberini alan tekfur Nicola, Ermeni beli denilen yerde pusu kurar. Yapılan savaşta Osman Bey'in genç yeğeni Bay-hoca şehit olur. (1284 -1286) Kardeşi savcı beyin oğlunun şehit olması Osman Bey'i çok üzer.

Ardından 300 kişilik bir kuvvetle Angelacoma'ya çok yakın Kolça (Kulaca) Kalesini basar ve kale alınır. Bu olay Osmanlı tarihinde ilk kale fethi olarak geçer. (H.685, M.1286) Osman Bey Angelacoma (İnegöl) ve dalaylarında 14 - 15 yıla yakın bir süre hiç gelmez. Bu sürede çevresinde bir çok başarılar kazanan Osman Bey, Karcahisar (İnönü Kalesi) , Bilecik ve Yarhisar Kalelerini alır.

Angelacoma tekfurluğunun birçok dostu tarih sahnesinden silinirNihayet çok sevdiği dostu Turgut Alp'i Angelacoma'nın fethi için görevlendirir.

Turgut Alp de uzun süre kendilerini uğraştıran zamanın en güçlü kalelerinden birinin fethini daha gerçekleştirir. (H.699, M.1299) Osman Bey İnegöl ve çevresinin yönetimini de Turgut Alp'e verir. Turgut Alp 36 yıl İnegöl ve çevresini yönetir. Kabri, Turgut Alp (Genci) köyü mezarlığındadır.

Kuruluş Osmanlı dizisinde de İnegöl Kalesi'nin fethedilmesi konu olarak ele alınıyor.