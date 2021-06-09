Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patladı 1 ölü 3 yaralı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Dırbasiye bölgesinde Rusya'ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 1 Rus askeri hayatını kaybetti, 3 Rus asker yaralandı.Abone ol
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilindeki Darbeşiye bölgesinde Rusya'ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı. Türk ve Rus askerlerinin devriye noktalarından biri olan kasabada yaşanan patlamada 1 Rus askeri hayatının kaybetti, 3 Rus askeri de yaralandı. Patlama sonucu yaralanan Rus askerleri, olay yerine yakın bir sağlık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mayın patlaması Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanırken; hastaneye kaldırılan yaralı Rus askerlerinin durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı askerlerin bulunduğu sağlık merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Rus helikopterleri patlamanın yaşandığı bölgeyi havadan kontrol etti.
Rusya'nın bölgedeki varlığı
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti. Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi. Rusya'nın Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yüzlerce unsuru bulunuyor.