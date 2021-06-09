Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patladı 1 ölü 3 yaralı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Dırbasiye bölgesinde Rusya'ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 1 Rus askeri hayatını kaybetti, 3 Rus asker yaralandı.

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Suriye'nin kuzeybatısında bulunan terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilindeki Darbeşiye bölgesinde Rusya'ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı. Türk ve Rus askerlerinin devriye noktalarından biri olan kasabada yaşanan patlamada 1 Rus askeri hayatının kaybetti, 3 Rus askeri de yaralandı. Patlama sonucu yaralanan Rus askerleri, olay yerine yakın bir sağlık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mayın patlaması Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanırken; hastaneye kaldırılan yaralı Rus askerlerinin durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı askerlerin bulunduğu sağlık merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Rus helikopterleri patlamanın yaşandığı bölgeyi havadan kontrol etti.