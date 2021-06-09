Türkiye 9 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48.428'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 558'i semptomatik olmak üzere 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 87 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 647 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 18 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Dün vaka sayısı 6 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybederken, 557'si semptomatik olmak üzere 6 bin 609 yeni vaka tespit edilmişti.