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Ali Koç: Yabancı hoca konusuna odaklandık

Ali Koç: Yabancı hoca konusuna odaklandık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya geldiği toplantıda transfer ve yeni teknik direktör konusuna da değindi.

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Başkan Ali Koç, "Yabancı hoca konusuna odaklandık. Kadromuz iyi ve kuvvetli. Yüzde 70'i hazır. Mecbur kalmadıkça kimseyi satmak istemiyoruz ancak cazip teklifler geliyor. 4-5 nokta transfer adımı atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı hoca konusuna odaklandıklarını belirten Koç, 4-5 nokta transfer yapılacağını belirtti.

"ELDEN OYUNCU ÇIKARTMAK GEREKİYOR"
Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yabancı hoca konusuna odaklandık. Kadromuz iyi ve kuvvetli. Yüzde 70'i hazır. Mecbur kalmadıkça kimseyi satmak istemiyoruz ancak cazip teklifler geliyor. 4-5 nokta transfer adımı atmamız gerekiyor. Ancak elden oyuncu da çıkartmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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