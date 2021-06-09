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Hindistan'da kara mantar kabusu koronavirüsü unutturdu

Hindistan'da kara mantar kabusu koronavirüsü unutturdu

Geçtiğimiz ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 400 bini aştığı Hindistan'da art arda ikinci gün 100 binin altında vaka sayısı bildirildi. Vaka sayılarının her geçen gün azaldığı ülkede 'kara mantar' olarak adlandırılan mukormikoz hastalarının sayısının ise her geçen gün arttığı açıklandı. Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, vaka sayılarının 92 bin seviyelerine düştüğü ülkede halihazırda 28 binden fazla kara mantar vakasının bulunduğunu belirtti.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasından sert bir şekilde etkilenen Hindistan'da art arda ikinci günde vaka sayıları 100 binin altına indi. Geçtiğimiz ay vaka sayılarının 400 bini aştığı ülkede vaka sayıları azalırken 'kara mantar' olarak adlandırılan mukormikoz vakalarının arttığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, son 24 saatte 92 bin 596 yeni vaka, 2 bin 219 can kaybı bildiren ülkede 28 binden fazla mukormikoz vakası olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Vardhan, "En yüksek kara mantar vaka sayısı 6 bin 329 ile Maharashtra'da kaydedildi. Maharashtra'nın ardından 5 bin 486 ile Gujarat ve ardından Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Karnataka, Delhi ve Andhra Pradesh geliyor" dedi.

İlaç kıtlığı yaşanıyor

Ülkede başta Bihar ve Andhra Pradesh eyaletleri olmak üzere birçok eyalette yetkililer, düzensiz tedarik nedeniyle hayat kurtaran mantar önleyici ilaçlarda kıtlık yaşandığını belirtti.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında 'kara mantar' olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

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